Sabalenka show: vittoria e balletto di Tik Tok!

Aryna Sabalenka show a Melbourne: la n°1 del mondo prima batte l'ex campionessa Slam, l'americana Stephens, nel debutto agli Australian Open e poi diverte il pubblico mettendo in scena il suo ormai celebre balletto diventato virale su Tik Tok. Tra un sorriso e l'altro, balla tutta la Rod Laver Arena. Guarda il video dai social del torneo. Tutto in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

AUS OPEN, I RISULTATI