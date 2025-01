Australian Open, Kalinskaya si ritira poco prima del debutto

Non cominciano nemmeno gli Australian Open di Anna Kalinskaya: la russa, che lo scorso anno a Melbourne raggiunse i quarti di finale, ha dato forfait a pochi minuti dal debutto contro l'australiana Kimberly Birrell. Si tratta del secondo ritiro dopo quello della scorsa settimana ad Adelaide. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Ancora un ritiro per Anna Kalinskaya, che ha dato forfait a pochi minuti dal debutto agli Australian Open. La russa, fidanzata di Jannik Sinner, si è infatti ritirata poco prima del via del match contro l’australiana Kimberly Birrell, in programma sulla Kia Arena di Melbourne subito dopo il match tra Berrettini e Norrie. Kalinskaya era già stata costretta al ritiro ai quarti del Wta di Adelaide contro la svizzera Bencic dopo un probabile calo di pressione, dovuto alle alte temperature che sfioravano i 40 gradi. Al suo posto è entrata in tabellone la tedesca Eva Lys, che ha sfruttato al meglio l'occasione qualificandosi per il 2° turno. Per Kalinskaya un 2025 in salita: a Melbourne difendeva i quarti dello scorso anno, con un probabile salto all'indietro nella classifica Wta che al momento la vede occupare la 18^ posizione.