Dopo aver commesso l'ennesimo errore contro il thailandese Kasidit Samrej, n°418 del mondo, e sull'orlo del baratro nel terzo set, Daniil Medvedev perde la testa: distrugge la telecamera posta sulla rete a colpi di racchetta, prendendosi poi anche una bella dose di fischi dalla Rod Laver Arena.

