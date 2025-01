Dopo la vittoria nel primo turno contro Jarry, Sinner torna in campo. L'azzurro affronterà nel secondo turno degli Australian Open Tristan Schoolkate alla Rod Laver Arena alle ore 09.00. In campo tra gli italiani anche Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

