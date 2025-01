A sorpresa, la finalista dello scorso anno Zheng, n° 5 del seeding, è stata eliminata al secondo turno degli Australian Open dalla tedesca Laura Siegemund. Vittoria, anche se con qualche sofferenza nel secondo set, per la n°1 del mondo Aryna Sabalenka. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Subito una sorpresa nel secondo turno del tabellone femminile degli Australian Open. La finalista dello scorso anno Qinwen Zheng , n° 5 del seeding, è stata eliminata dalla tedesca Laura Siegemund . La n° 97 del mondo si impone in due set vincendo 7-6, 6-3 in 2 ore e 18 minuti . Per Siegemund si tratta della prima vittoria contro una top-10 in un Major. Dopo un primo set molto equilibrato, deciso solo al tie-break, nel secondo la tedesca risulta essere molto efficace e chiude il match nel nono game sul 6-3 .

Sabalenka non sbaglia

Vittoria, invece, per Aryna Sabalenka. La n°1 del mondo conquista la 16^ vittoria consecutiva battendo Bouzas Maneiro 6-3, 7-5. Match non proprio semplicissimo per bielorussa. Dopo un primo set non troppo complicato, Maniero ha avuto l'occasione (chiaramente non sfruttata) di andare a servire per il set sul 5-4. A far la differenza è stata anche l'esperienza della campionessa, che affronterà nel terzo turno la danese Clara Tauson.