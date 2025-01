Passaro esce al 2° turno: Bonzi vince in 4 set

Termina al secondo turno l'avventura dell'azzurro agli Australian Open. A trionfare è il francese Bonzi che vince in 4 set 6-2, 6-4, 3-6, 6-4 in 2 ore e 12 minuti. Ad attenderlo al terzo turno ci sarà il ceco Jiri Lehecka. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

