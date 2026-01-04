Debutto amaro per Jasmine Paolini . Nel giorno del suo 30esimo compleanno, l'azzurra ha perso nel primo match tra Italia-Svizzera contro Belinda Bencic per 6-4, 6-3 . Il primo set è partito con ben cinque game caratterizzati da break e controbreak. Il momento decisivo è stato nel nono gioco quando, sul 4-4, Bencic ha strappato la battuta a Paolini per salire 5-4 e ha chiuso 6-4 in 58 minuti . Nel secondo set, invece, Bencic è stata molto più in controllo . Dopo aver cancellato due palle break nel secondo gioco, la svizzera ha tolto il servizio a Paolini nel game successivo e ha poi gestito senza problemi concedendo solo tre punti in battuta.

Che inizio di Cobolli, battuto Wawrinka in tre set

A pareggiare i conti per l'Italia ci ha pensato Flavio Cobolli. L'azzurro, che aveva chiuso il 2025 da trascinatore della nazionale in Coppa Davis, ha battuto nella sua prima partita dell'anno Stan Wawrinka per 6-4, 6-7, 7-6 in quasi tre ore di gioco. Un match incredibile, caratterizzato da tanto equilibrio (e i due tiebreak ne sono la prova). Nel primo set Cobolli ha avuto le prime due palle break del match nel quinto game, ma Wawrinka le ha annullate. Flavio non ha concesso nulla al servizio e alla fine è riuscito a strappare la battuta allo svizzero nel nono gioco. Salito 5-4, l'azzurro ha portato a casa il primo parziale con il punteggio di 6-4. Nel secondo set, invece, non ci sono state palle break: a comandare sono stati i servizi ed è stato inevitabile il tiebreak, in cui però non c’è stata storia. Wawrinka ha messo pressione a Cobolli, chiuso con un parziale di 7-2 ed è riuscito ad allungare la partita. Scenario molto simile nell'ultimo e decisivo set, in cui però a trionfare è stato Cobolli che si è imposto 7-4 al tiebreak e ha regalato l'1-1 all'Italia.