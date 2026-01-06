Inizia con una vittoria la stagione di Lorenzo Sonego. Il torinese è al 2° turno dell'Atp 250 di Hong Kong grazie al successo in due set sul 19enne giapponese Rei Sakamoto, n. 200 al mondo: 6-2, 7-6 il punteggio finale in un'ora e 46 minuti. Un buon debutto per il torinese, in controllo per quasi tutto l'incontro. L'unico passaggio a vuoto sul 4-3 del secondo set quando, avanti di un break, ha perso la battuta. Un set "trascinato" al tiebreak, ma vinto 7-4 da Lorenzo che ha chiuso l'incontro con il 77% di punti vinti con la prima. Sonego tornerà in campo giovedì per il secondo turno contro uno tra Juncheng Shang e Francisco Comesana.

