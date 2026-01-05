Djokovic salta Adelaide: "Non sono pronto"

Novak Djokovic non giocherà il torneo di Adelaide. Con una storia su Instagram il tennista serbo ha annunciato il forfait per l'Atp 250 in programma dal 12 al 17 gennaio, la settimana prima degli Australian Open. "Purtroppo non sono ancora fisicamente pronto per competere - ha scritto Djokovic, campione ad Adelaide nel 2023 - Per me è una grande delusione perché ho ricordi meravigliosi legati alla vittoria del titolo nel 2023. Ero davvero entusiasta di tornare, perché giocare ad Adelaide mi ha sempre fatto sentire come se fossi a casa".