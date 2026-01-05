Djokovic salta Adelaide: "Non sono pronto"

Offerte Sky
Djokovic salta l'Atp Adelaide: "Non sono fisicamente pronto per competere"

Tennis

Il serbo salterà l'unico torneo in preparazione degli Australian Open: "Non sono ancora fisicamente pronto per competere. Sono concentrato sugli Australian Open e non vedo di arrivare a Melbourne"

Novak Djokovic non giocherà il torneo di Adelaide. Con una storia su Instagram il tennista serbo ha annunciato il forfait per l'Atp 250 in programma dal 12 al 17 gennaio, la settimana prima degli Australian Open. "Purtroppo non sono ancora fisicamente pronto per competere - ha scritto Djokovic, campione ad Adelaide nel 2023 - Per me è una grande delusione perché ho ricordi meravigliosi legati alla vittoria del titolo nel 2023. Ero davvero entusiasta di tornare, perché giocare ad Adelaide mi ha sempre fatto sentire come se fossi a casa".

Ora gli Australian Open

Djokovic lo vedremo in campo per la prima volta in stagione agli Australian Open, a partire dal 18 gennaio. "Ora la mia attenzione è concentrata sulla preparazione per gli Australian Open - conclude il serbo nel suo messaggio social - Non vedo l'ora di arrivare a Melbourne e rivedere tutti i tifosi di tennis australiani". Semifinalista un anno fa a Melbourne (quando si ritirò contro Zverev alla fine del primo set), Nole non scende in campo dall'8 novembre, giorno della finale di Atene vinta contro Lorenzo Musetti e del forfait per le Atp Finals.

Ranking Atp, 4 italiani in top 24: è record

