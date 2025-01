Venerdì con Nole, Alcaraz e Zverev: il programma

Venerdì dedicato alla parte bassa del tabellone maschile. Senza italiani in campo, l'attenzione sarà tutta per Djokovic, Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo e il tedesco giocheranno nella notte italiana mentre Djokovic sarà protagonista nella sessione serale sulla Rod Laver Arena. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW