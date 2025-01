Un'altra eliminazione eccellente a Melbourne: esce di scena al 3° turno la quarta testa di serie Taylor Fritz, battuto in quattro set dal francese Gael Monfils. Tra le donne avanti Swiatek. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

