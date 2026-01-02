Offerte Sky
Sinner-Alcaraz, l'esibizione di Seul LIVE su Sky Sport

Tennis

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si affronteranno per la prima volta del 2026 in un match di esibizione a Seul, sarà in diretta sabato 10 gennaio alle 8 del mattino su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

IL CALENDARIO ATP 2026

Si riparte da loro: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, e l'azzurro, numero 2 del ranking Atp, si preparano ad affrontarsi in un match di esibizione stellare in vista dell'inizio della nuova stagione di tennis. E per non perdervi nulla ci pensa Sky: la super sfida, infatti, sarà in diretta sabato 10 gennaio alle 8 del mattino su Sky Sport UnoSky Sport Tennis e in streaming su NOW. L'incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8

Sinner-Alcaraz, la prima sfida del 2026 in vista degli Australian Open

Un confronto, quello che vedrà protagonisti Sinner e Alcaraz, che promette spettacolo e che permetterà a entrambi di continuare la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Sinner, dopo la sfida di Seul, se la vedrà contro Auger-Aliassime in un altro match di esibizione, per poi dare il via all'annata 2026 con gli Australian Open, che inizieranno il 18 gennaio. Nel primo slam della stagione, Jannik dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro Zverev, mentre Alcaraz si fermò ai quarti di finale.

Tutti gli appuntamenti di Sinner nel 2026

Un'altra grande stagione di tennis su Sky

Su Sky sta per partire un'altra grande stagione di tennis: fino al 2028, oltre 100 tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, le ATP Tour Finals e le WTA Tour Finals. In più due grandi appuntamenti dello slam: Wimbledon, fino al 2030, e US Open. Inoltre, 300 ore riservate ad analisi e approfondimenti, con una copertura continua anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. 

Da Sinner a Musetti: i primi impegni del 2026

Venus Williams record: wild card agli AO a 45 anni

Tennis

La 45enne Venus Williams giocherà gli Australian Open grazie a una wild card. L'americana, che in...

Sinner, capodanno con Ciccone e Giovinazzi

MONTE CARLO

Per il tennista azzurro ormai è una vera e propria tradizione. Come in passato, Sinner ha...

United Cup, Paolini e Cobolli arrivano a Perth

Tennis

Jasmine Paolini e Flavio Cobolli sono arrivati a Perth per disputare la United Cup. L'Italia,...

Djokovic: "Ritiro? Dopo LA 2028, Tomba mio idolo"

L'intervista

Intervenuto al World Sport Summit di Dubai, Novak Djokovic ha parlato del suo ritiro e del tennis...
