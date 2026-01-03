Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego

atp hong kong

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, attende al secondo turno uno tra Etcheverry e Royer. Sonego affronterà al debutto Sakamoto. Ecco il tabellone dell'Atp 250 di Hong Kong, da seguire live su Sky e in streaming su NOW dal 5 all'11 gennaio

DA HONG KONG AD BRISBANE: I TORNEI LIVE SU SKY

Inizierà contro uno tra Tomas Etcheverry e Valentin Royer la stagione di Lorenzo Musetti. Il carrarino debutterà nel 2026 all'Atp 250 di Hong Kong (live su Sky e in streaming su NOW dal 5 all'11 gennaio). In caso di vittoria, per Musetti (testa di serie numero 1) c'è un possibile quarto di finale contro il canadese Diallo. Presente in tabellone anche Lorenzo Sonego, che esordirà al primo turno contro il giapponese Rei Sakamoto, numero 184 al mondo. Per il torinese c'è la chance di trovare ai quarti di finale Bublik, testa di serie numero 2. Rublev, invece, se la vedrà al secondo turno contro uno tra Wu e Marozsan.

Atp Hong Kong, il 1° turno degli italiani

  • [1] MUSETTI (Ita) vs bye
  • [5] SONEGO (Ita) vs Sakamoto (Jpn)

I possibili quarti di finale

  • [1] MUSETTI (Ita) vs [6] Diallo (Can)
  • [3] Rublev vs [8] Borges (Por)
  • [7] Muller (Fra) vs [4] Khachanov
  • [5] SONEGO (Ita) vs [2] Bublik (Kaz)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego

atp hong kong

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, attende al secondo turno uno tra Etcheverry e Royer....

Da Hong Kong a Brisbane, i tornei LIVE su Sky

guida tv

La stagione del grande tennis riparte da domenica 4 gennaio con una settimana in cui si vedranno...

Sinner-Alcaraz, l'esibizione di Seul LIVE su Sky

Tennis

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si affronteranno per la prima volta del 2026 in...

Venus Williams record: wild card agli AO a 45 anni

Tennis

La 45enne Venus Williams giocherà gli Australian Open grazie a una wild card. L'americana, che in...

Sinner, capodanno con Ciccone e Giovinazzi

MONTE CARLO

Per il tennista azzurro ormai è una vera e propria tradizione. Come in passato, Sinner ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS