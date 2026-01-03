Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, attende al secondo turno uno tra Etcheverry e Royer. Sonego affronterà al debutto Sakamoto. Ecco il tabellone dell'Atp 250 di Hong Kong, da seguire live su Sky e in streaming su NOW dal 5 all'11 gennaio

Inizierà contro uno tra Tomas Etcheverry e Valentin Royer la stagione di Lorenzo Musetti. Il carrarino debutterà nel 2026 all'Atp 250 di Hong Kong (live su Sky e in streaming su NOW dal 5 all'11 gennaio). In caso di vittoria, per Musetti (testa di serie numero 1) c'è un possibile quarto di finale contro il canadese Diallo. Presente in tabellone anche Lorenzo Sonego, che esordirà al primo turno contro il giapponese Rei Sakamoto, numero 184 al mondo. Per il torinese c'è la chance di trovare ai quarti di finale Bublik, testa di serie numero 2. Rublev, invece, se la vedrà al secondo turno contro uno tra Wu e Marozsan.