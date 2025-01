Poco più di un mese ed è già finita tra Rybakina e Ivanisevic: il coach croato, come annunciato sui social, non allenerà più la kazaka dopo aver terminato il periodo di prova. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

