Sorpresa sulla Rod Laver Arena, dove Madison Keys batte la due volte campionessa Aryna Sabalenka e conquista gli Australian Open: primo successo Slam per la statunitense, n°19 del seeding, dopo due ore di lotta con i parziali di 6-3, 2-6, 7-5.

Madison Keys conquista gli Australian Open femminili. La statunitense si è imposta in finale contro la due volte campionessa Aryna Sabalenka. 6-3, 2-6, 7-5 i parziali in oltre due ore di lotta per la statunitense, che conquista così il primo titolo Slam della carriera dopo la finale persa nel 2017 a New York. Keys, 19^ testa di serie del seeding, tornerà così in Top-10. Sabalenka , n°1 del mondo e al primo ko di questo 2025 dopo 11 vittorie di fila, manca così il tris consecutivo a Melbourne che manca dai tempi di Martina Hingis (1997-1999).