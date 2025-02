Alcaraz e 3 azzurri: il tabellone di Rotterdam

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Rotterdam. Senza Sinner, sono tre gli italiani al via: Berrettini sfida Griekspoor, Sonego con Rune e Cobolli con Hurkacz. Guida il seeding Alcaraz che sfiderà Van de Zandschulp. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 3 al 9 febbraio

Sorteggio ricco di insidie per i tennisti italiani all'Atp 500 di Rotterdam, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 3 al 9 febbraio. Senza Jannik Sinner, campione in carica del torneo che ha scelto di riposare dopo il trionfo agli Australian Open, i riflettori saranno puntati su Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il torinese avrà il debutto più ostico, contro Holger Rune, n. 5 del seeding. Confronto con una testa di serie anche per Cobolli che sfiderà Hubert Hurkacz, n. 8 del tabellone. Berrettini, invece, farà i conti con Tallon Griekspoor per la prima volta in carriera. In caso di vittoria, Matteo potrebbe incrociare nei quarti Stefanos Tsitsipas. Il romano è finito nella parte bassa del tabellone, quella "guidata" da Daniil Medvedev che affronterà Stan Wawrinka. L'attesa, però, è per Carlos Alcaraz. Al debutto a Rotterdam, lo spagnolo esordirà contro Botic Van de Zandschulp, in tabellone grazie a una wild card. Poi il possibile ottavo con Auger-Aliassime.