Cobolli ko all'esordio: Hurkacz vince in 2 set

Quarta sconfitta consecutiva per Flavio Cobolli, battuto all'esordio a Rotterdam da Hubert Hurkacz in un'ora e 16 minuti. Stasera in campo Mattia Bellucci contro l'olandese Rottgering. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica

L'Atp 500 di Rotterdam dura soltanto 76 minuti per Flavio Cobolli. Il tennista romano ha perso all'esordio sul cemento olandese contro Hubert Hurkacz, testa di serie n. 8 del torneo: 6-3, 6-2 il punteggio finale in un'ora e 16 minuti. Una partita dominata dal polacco, cresciuto game dopo game e inattaccabile al servizio. Hurkacz ha concesso e annullato una palla break, vincendo poi l'85% di punti con la prima in campo. Tante difficoltà, di contro, per Cobolli che non è mai riuscito a trovare profondità nei colpi e non è riuscito a far muovere l'avversario sulla riga di fondo. Pesano anche i tanti errori: 23 gratuiti contro 15 vincenti. Alla quarta sconfitta consecutiva, Cobolli tornerà in campo a fine mese all'Atp 500 di Acapulco, al via il 24 febbraio sul cemento messicano.