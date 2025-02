Alcaraz soffre ma batte Van de Zandschulp in 3 set

Lo spagnolo soffre, perde un set, ma alla fine vince al debutto a Rotterdam contro Botic Van de Zandschulp. Dopo 2 ore e 35 minuti di gioco, Alcaraz vince 7-6(3), 3-6, 6-1. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo soffre ma batte Botic Van de Zandschulp 7-6(3), 3-6, 6-1 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Una partita tutt'altro che semplice per il numero 3 al mondo, che ha sofferto sia nel primo che nel secondo set. Nel primo, infatti, Alcaraz subisce subito il break al terzo game, con Van de Zandschulp che non riesce a sfruttare un set point per un doppio fallo. Chance sprecata che permette la rimonta ad Alcaraz. Lo spagnolo sale in cattedra soprattutto al tie-break e vince il primo set. Nel secondo arriva la reazione dell'olandese, che pare esser sempre molto lucido: Van de Zandschulp strappa il break al sesto game e, dopo aver sprecato ancora il primo set point a disposizione, non sbaglia al secondo tentativo. Nel terzo set, Van de Zandschulp non sfrutta una palla break nel primo game. Alcaraz ne approfitta, gestisce e chiude il match.