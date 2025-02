Sinner sempre più social: è su YouTube e TikTok

Instagram, X e adesso anche YouTube e TikTok. Jannik Sinner è sempre più presente sui social, nel segno di una chiara strategia comunicativa iniziata a novembre 2024 con l'ingresso nel suo team di un social media manager, il creator Alex Meliss. Dopo il trionfo agli Australian Open, Sinner è sbarcato su due nuove piattaforme: YouTube e TikTok. Piattaforme video, con l'obiettivo di allargare la fanbase e raggiungere le nuove generazioni. Il primo video su YouTube (canale che ha superato velocemente i 50.000 iscritti) si intitola "Jannik Sinner: winning my second Australian Open title". Un vlog che racconta la trasferta australiana di Sinner, dal post match contro Rune fino al trionfo, con la videochiamata finale a papà Hanspeter per mostargli il trofeo. Ancora nessun contenuto, invece, su TikTok dove ha già 2.700 followers.