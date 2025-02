Indian Wells, l'entry list: guida Sinner

Sono sette gli italiani presenti nell'entry list del Masters 1000 di Indian Wells (in programma dal 5 al 16 marzo su Sky e in streaming su NOW). Presente chiaramente Jannik Sinner che, dopo la vittoria degli Australian Open, è tornato ad allenarsi in vista del ritorno in campo all'Atp 500 di Doha (in programma dal 17 febbario su Sky e in streaming su NOW)

