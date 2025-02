Arnaldi vince in due set e accede ai quarti

L'azzurro domina contro Alejandro Davidovich Fokina e vince con il punteggio di 6-1, 6-3 dopo un'ora e sei minuti di gioco all'Atp 500 di Dallas. Arnaldi ai quarti di finale affronterà Jaume Munar, che ha sconfitto in due set Ben Shelton. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica

RISULTATI LIVE