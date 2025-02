Alcaraz in semifinale: Martinez ko in 2 set

Tutto facile per Carlos Alcaraz che concede appena tre game al connazionale Martinez e centra la quarta semifinale in carriera a livello indoor. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica

Continua senza difficoltà il cammino di Carlos Alcaraz all'Atp 500 di Rotterdam. L'iberico è in semifinale grazie alla vittoria in due set (6-2, 6-1) sul connazionale Pedro Martinez in poco meno di un'ora di gioco. Un risultato mai in discussione per Alcaraz che, come aveva già fatto con Vavassori al 2° turno, ha dominato dall'inizio alla fine. Solo due punti persi con la prima, zero palle break concesse e sette ace per archiviare la pratica Martinez che giovedì aveva battuto a sorpresa Holger Rune. Alcaraz ottiene così la 33esima semifinale in carriera nel circuito maggiore, la quarta a livello indoor dopo Vienna 2021, Basilea 2022 e le Atp Finals 2023. Inoltre per il murciano è la 16esima vittoria con un connazionale dal Roland Garros 2021.