Si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo il trionfo agli Australian Open dello scorso 26 gennaio. Il numero 1 del mondo ha pubblicato su Instagram il video del primo allenamento a Doha. L'altoatesino sarà impegnato nell'Atp 500 al via il prossimo 17 febbraio in Qatar. Torneo da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

