La United States Tennis Association (USTA) ha annunciato diverse novità sul torneo di doppio misto degli US Open. 16 coppie (8 per ranking e 8 come wild card) si affronteranno in due giorni al meglio dei tre set da quattro giochi. Si andrà al tiebreak sul quattro pari, mentre al posto del terzo set si avrà un super tiebreak a 10 punti

Rivoluzione del doppio misto agli US Open. La United States Tennis Association (USTA) ha annunciato diverse novità per il torneo che si svolgerà a Flushing Meadows. Si giocherà, infatti, in due giorni (prima dell'inizio del torneo di singolare del 24 agosto) con 16 coppie, di cui 8 saranno in base al ranking di singolare, mentre le restanti 8 saranno wild card. Le partite, che si svolgeranno all'Arthur Ashe Stadium e al Louis Armstrong Stadium, saranno al meglio dei tre set da quattro giochi. Si andrà al tiebreak in caso di quattro pari, mentre al posto del terzo set si avrà un super tiebreak a 10 punti. Discorso diverso solo nel caso della finale: la partita sarà al meglio dei tre set da sei giochi, con il tiebreak al sei pari. Il terzo set, anche qui, è sostituito da un tiebreak a 10 punti. Al momento, il cambio format riguarda solo questo Grande Slam. Campioni in carica nel doppio misto degli US Open sono gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori, che lo scorso anno hanno battuto in finale la coppia Townsend/Young.