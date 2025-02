Paolini e non solo: il programma di oggi su Sky

Debutto a Doha per Jasmine Paolini che affronterà la francese Caroline Garcia, n. 76 al mondo. Sulla terra rossa di Buenos Aires, invece, toccherà a Luciano Darderi contro l'argentino Francisco Cerundolo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno del debutto al Wta 1000 di Doha per Jasmine Paolini . Quasi un mese dopo la sconfitta al terzo turno degli Australian Open contro Elina Svitolina, la toscana tornerà in campo contro la francese Caroline Garcia , n. 76 della classifica mondiale. Sarà il nono confronto tra le due tenniste, con la transalpina avanti 5-3 nei precedenti, ma Paolini ha vinto tre delle ultime quattro sfide (l'ultima a Madrid 2024). L'altra "sfida azzurra" da seguire oggi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW sarà quella di Luciano Darderi all'Atp 250 di Buenos Aires . Al primo dello swing sudamericano su terra rossa, l'italoargentino affronterà Francisco Cerundolo, n. 28 Atp. Luli va ancora a caccia della prima vittoria stagionale e deve interrompere una striscia di sei ko consecutivi.

