È ripartito il Premier Padel Tour 2025. Il calendario prevede un totale di 24 tornei in giro per 16 paesi: si parte dal Riyadh Season P1 fino ad arrivare alle Premier Padel Tour Finals a Barcellona. Appuntamento in Italia con il Major di Roma dal 9 al 15 giugno e un torneo P1 a Milano dal 6 al 12 ottobre. Il canale di riferimento per seguire l'evento sarà Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Per la quinta stagione consecutiva i migliori giocatori del mondo giocheranno su Sky. Si parte da Ryadh questo weekend e si arriva a Barcellona per le Finals a metà dicembre. L'esordio fu nel settembre 2020, in occasione della prima storica tappa del World Padel Tour in Italia, a Cagliari. Sono passati più di quattro anni, nel frattempo FIP e Qatar Sports Investments hanno acquisito il WPT e dato vita al Premier Padel Tour ma Sky resta la casa del Padel e, anche quest'anno, seguirà tutti i tornei del massimo circuito mondiale. La copertura sarà come sempre dai quarti di finale, eccezion fatta per i tornei italiani che verranno coperti integralmente e con approfondimenti su Sky Sport24. A completare l'offerta per gli amanti della "pala", a fine mese ripartirà anche This Is Padel, la rubrica quindicinale condotta da Alessandro Lupi, che ci porta dentro il mondo dello sport più in crescita su scala mondiale (e in odore di 5 cerchi…).