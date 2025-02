Arnaldi e Musetti in campo: il programma su Sky

Giornata di ottavi di finale tra Delray Beach e Buenos Aires. Arnaldi, dopo l'esperienza di Dallas, affronterà Learner Tien, numero 82 Atp. Musetti, invece, sfiderà in Argentina il francese Moutet. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata di ottavi di finale tra Delray Beach e Buenos Aires. Protagonisti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW saranno due azzurri, entrambi in campo a mezzanotte: da un lato Matteo Arnaldi , dall'altro Lorenzo Musetti . Dopo l'avventura di Dallas conclusa ai quarti di finale, il sanremese numero 38 del mondo se la vedrà all'Atp di Delray Beach contro Learner Tien , numero 82 Atp e vincitore nel match contro Adam Walton in due set al primo turno. Per Musetti , invece, l'avventura in Argentina inizia contro il francese Corentin Moutet , numero 66 al mondo.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

