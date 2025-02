Arnaldi soffre ma va ai quarti: Tien ko in tre set

Il sanremese, numero 38 al mondo, batte dopo in circa tre ore di gioco l'americano con il punteggio di 7-6(4), 4-6, 7-6(1). Ai quarti di finale affronterà Brandon Nakashima.Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

Nel primo set l'azzurro parte bene conquistando subito il break al terzo gioco, per poi strapparne un altro al quinto indirizzando il primo set sul 4-1. Tien non molla ed è abile a rimontare togliendo due volte il servizio al sanremese. Inevitabile il tiebreak, in cui è Arnaldi a imporsi e a portare a casa il primo set. Equilibrio che si rispecchia anche nel secondo set, in cui Arnaldi subisce il break decisivo in apertura che permette a Tien di portare la sfida in parità. Nell'ultimo e decisivo set, Tien inizia ad assaporare la vittoria: l'americano sale sul 5-3 e ha l'occasione di servire per il match al decimo game. Arnaldi però non molla: annulla un match point (salvando in tutta la partita ben 10 palle break su 14 concesse) e porta la sfida ancora al tiebreak in cui non c’è storia. L'azzurro chiude il set 7-6(1) e va ai quarti di finale.