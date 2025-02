Dove vedere la finale Errani/Paolini-Jiang/Wu

La finale di doppio femminile del Wta 1000 di Doha tra le azzurre Errani/Paolini e la coppia Jiang/Wu, in programma per sabato 15 febbraio dalle ore 13.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sara Errani e Jasmine Paolini si preparano a giocare la loro nona finale di doppio della carriera, la prima di questa stagione. Le azzurre hanno battuto nella semifinale del Wta 1000 di Doha in rimonta la coppia formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider in tre set, dopo aver perso il primo e annullato 3 match point. In finale, Errani e Paolini affronteranno la coppia Jiang/Wu. In caso di successo, per le italiane arriverebbe il sesto titolo in 18 mesi.