Arnaldi in semifinale: battuto Nakashima in 2 set

Prima semifinale stagionale per Matteo Arnaldi che ha battuto in due set Brandon Nakashima, n. 43 al mondo. Nella notte tra sabato e domenica (ore 2) la semifinale con Davidovich Fokina, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continua la corsa di Matteo Arnaldi all'Atp 250 di Delray Beach . L'azzurro è in semifinale in Florida (la prima del 2025) grazie alla vittoria in due set su Brandon Nakashima, n. 43 Atp, con il punteggio di 7-6, 6-4 in un'ora e 44 minuti di gioco. Un'ottima prestazione di Arnaldi, salito di livello dopo la maratona di tre ore con Learner Tien. A fare la differenza è stato il servizio, mai perso dall'azzurro: Matteo ha messo in campo solo il 57% di prime, ma con una resa del 79% e l'81% di punti (21 su 26) vinti con la seconda. A fare la differenza è stato un solo break , quello conquistato da Arnaldi nel settimo game del secondo set dopo aver chiuso il primo parziale con un tiebreak dominato 7-2.

In semifinale con Davidovich Fokina

Secondo italiano di sempre in semifinale a Delray Beach dopo Davide Sanguinetti e alla terza semifinale in carriera nel circuito, Arnaldi tornerà in campo nella notte tra sabato e domenica (alle ore 2) contro Alejandro Davidovich Fokina, già battuto pochi giorni fa a Dallas. Lo spagnolo ha superato nella notte la testa di serie n. 1 (e vincitore delle ultime due edizioni) Taylor Fritz con un doppio 7-6. Da verificare le condizioni di Davidovich visto che l'iberico ha chiuso il quarto di finale con problemi alla schiena. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.