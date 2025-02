Arnaldi nella notte: il programma di sabato su Sky

Sarà notte azzurra a Delray Beach con Matteo Arnaldi: in semifinale nel torneo statunitense, l'azzurro sarà impegnato alle 2 italiane contro Davidovich Fokina. A ora di pranzo la finale di Errani/Paolini al Wta 1000 di Doha. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tra Doha e Delray Beach sarà un sabato azzurro da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte a ora di pranzo dal Wta 1000 qatariota con la finale del doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini . Le azzurre sfideranno la cinese Jiang e la taiwanese Wu: all'orizzonte c'è il primo titolo stagionale, il quinto negli ultimi 12 mesi. Nella notte tra sabato e domenica, invece, toccherà a Matteo Arnaldi nella semifinale dell'Atp 250 di Delray Beach. Reduce dalla vittoria su Nakashima, il ligure sfiderà lo spagnolo Davidovich Fokina, già battuto la scorsa settimana a Dallas. Tra le altre sfide di giornata, attesa per la finale di singolare del Wta Doha tra Anisimova e Ostapenko , ma anche per le semifinali di Daniil Medvedev e Joao Fonseca nei tornei di Marsiglia e Buenos Aires.

