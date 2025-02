Atp Doha e Rio, il programma di oggi su Sky

Venerdì senza italiani in campo tra Doha e Rio. In Qatar è il giorno delle semifinali: apre Rublev-Auger Aliassime, poi Lehecka-Draper. In Brasile riflettori su Zverev, opposto nei quarti a Comesana. Semifinali anche al Wta 1000 di Dubai con Rybakina-Andreeva e Tauson-Muchova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Semifinali a Doha e Dubai, quarti a Rio de Janeiro. È il programma del venerdì tennistico da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Non ci sono italiani in campo, ma non mancano le sfide interessanti. A partire dall'Atp 500 di Doha dove Andrey Rublev, reduce dalla "maratona" con Alex De Minaur, sfiderà Felix Auger-Aliassime per un posto in finale. Poi toccherà a Jack Draper che, dopo aver eliminato Matteo Berrettini, sfiderà Jiri Lehecka. Il ceco, n. 25 al mondo, arriva dalla vittoria più importante in carriera per ranking, quella contro Carlos Alcaraz. All'Atp 500 di Rio de Janeiro, invece, sarà un venerdì di quarti di finale. L'attenzione sarà soprattutto per Sascha Zverev. Il tedesco, n. 1 del seeding in Brasile, affronterà l'argentino Francisco Comesana, n. 86 Atp. La giornata tennistica, però, si aprirà con le semifinali del Wta 1000 di Dubai. Prima Rybakina-Andreeva, poi Tauson-Muchova.