“È un ragazzo straordinario, con i piedi per terra, umile, con tutti quei valori fondamentali che cerchi non solo in un atleta, ma anche in una persona con cui è bello trascorrere del tempo. Lavorare con lui è un piacere". Questo è Jannik Sinner visto con gli occhi del suo coach Darren Cahill, in una intervista al "Tennis Insider Club Podcast". L'ex campione australiano che insieme a Simone Vagnozzi segue il numero 1 Atp ha descritto alcuni aspetti poco noti di Sinner, soprattutto caratteriali: "Ho commentato Sinner per Espn circa 5 o 6 anni fa, seduto a bordo campo, e ho pensato: 'Oh mio Dio, questo ragazzo è forte!'. Sapevo che sarebbe diventato un grande giocatore. Aveva anche un grande allenatore, Ricardo Piatti, e sapevo che avrebbe avuto successo. Poi lui ha avuto bisogno di una voce diversa, e così la nostra collaborazione è iniziata giusto per vedere come andava, per 3 o 4 settimane sull'erba, senza la certezza di continuare". Invece il rapporto continua: "Anche io ho più esperienza, la comunicazione è migliorata, riesco a spiegargli le cose in modo che le capisca in maniera chiara e semplice. Manteniamo il team unito, facendo in modo che tutti siano sulla stessa linea e direzione".