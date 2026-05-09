Rispetto a un anno fa sembra cambiato molto, quasi tutto, per Jannik Sinner, che al Masters 1000 di Roma arrivava dopo tre mesi di stop e senza ancora nessuna vittoria importante sulla terra. Ora, senza Alcaraz, dopo un anno quasi sempre da numero 1, e i successi a Monte-Carlo e Madrid, Jannik è senza dubbio il grandissimo favorito. Lo abbiamo sentito in esclusiva e ci ha raccontato come si è preparato e con quale condizione mentale si approccia a un torneo che potrebbe essere storico per il tennis italiano