Sinner-Ofner all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita
Debutto agli Internazionali BNL d'Italia per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo affronta l'austriaco Sebastian Ofner (n. 82 del ranking Atp). Il match, in programma per le 19 sul Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Sarà il primo confronto a livello Atp tra i due giocatori, che però si sono afffrontati una volta a livello Challenger. Era il 2019 nella finale del Challenger di Ortisei, con Sinner che era reduce dal trionfo alle Atp Finals, il suo primissimo sigillo nel tennis che conta. L'azzurro si impose in due set, portando a casa anche quel trofeo.
Ofner ha un record di 0-12 contro i top 10 e va alla ricerca della vittoria più importante della sua carriera per diventare il primo austriaco a ottenere una vittoria contro un top 10 da quando Thiem ha sconfitto il numero 1 Djokovic nelle semifinali delle Atp Finals del 2020.
Chi è Ofner, l'avversario di Sinner
Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia. Il numero 1 del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del sesto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Ofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente, che risale addirittura al 2019. Statistiche e curiosità sul prossimo rivale di Sinner a Roma.
Ofner, chi è l'avversario di Sinner a RomaVai al contenuto
Vincendo Roma quest'anno, Sinner diventerebbe il secondo tennista nella storia a vincere tutti e 9 i Masters 1000 dopo Djokovic.
Sinner ha un record di 36-0 al primo turno e di 55-0 contro giocatori fuori dalla top 50 da quando ha perso contro il numero 66 Lajovic al Masters 1000 di Cincinnati del 2023.
Sinner vanta una striscia vincente di 28 partite a livello Masters 1000 (56-2 in set) dopo aver conquistato i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid.
Sinner punta a completare la serie di titoli in tutti e 9 i Masters 1000 e a diventare il primo campione italiano maschile a Roma dopo 50 anni.
Jannik Sinner è reduce da una striscia vincente di 23 partite dopo essere diventato il primo uomo nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi.
Sinner a cuore aperto: "Dura lasciare casa a 13 anni, ho vissuto con una famiglia croata"
Nel corso della sua prima conferenza stampa al Foro Italico, il numero uno al mondo ha anche parlato del giovane Jannik, quello che ha lasciato casa e famiglia giovanissimo per inseguire un sogno. Le difficoltà e la nostalgia di casa e degli amici, l'esperienza di vivere in una famiglia croata: "Lo rifarei perché mi ha fatto crescere come persona", ammette. Guarda il VIDEO
Sinner: "Non mi spaventa sembrare imbattibile"
Rispetto a un anno fa sembra cambiato molto, quasi tutto, per Jannik Sinner, che al Masters 1000 di Roma arrivava dopo tre mesi di stop e senza ancora nessuna vittoria importante sulla terra. Ora, senza Alcaraz, dopo un anno quasi sempre da numero 1, e i successi a Monte-Carlo e Madrid, Jannik è senza dubbio il grandissimo favorito. Lo abbiamo sentito in esclusiva e ci ha raccontato come si è preparato e con quale condizione mentale si approccia a un torneo che potrebbe essere storico per il tennis italiano
Sinner: 'Non mi spaventa sembrare imbattibile. Fiducia e pressione, questa è Roma'Vai al contenuto
Sinner, l'allenamento alla vigilia con Cobolli
In vista del match con Ofner, Jannik Sinner si è allenato nella giornata di ieri con Flavio Cobolli. Test match di alta qualità nei colpi: a vincere è stato Jannik annullando due set point sul 5-4 per Flavio nel primo set e chiudendo al tie break 7-5.
Dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid, quest'oggi a Roma parte la caccia al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner, titolo che il tennista azzurro non ha mai vinto.
Quinto giorno al Foro Italico, con tanti italiani in campo oltre Jannik Sinner. Qui tutte le notizie e i risultati LIVE.
Internazionali, la giornata di oggi LIVEVai al contenuto
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sul debutto di Sinner a Roma, in programma alle 19.
È il giorno del debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo sfida l'austriaco Sebastian Ofner per un posto al terzo turno.