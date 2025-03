Tutto facile per Carlos Alcaraz, che si qualifica per gli ottavi di Indian Wells lasciando appena 6 giochi a Denis Shapovalov. Avanti anche Fritz e Shelton, De Minaut elimina Hurkacz. Il torneoèè in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz si conferma in versione 'champagne' a Indian Wells, dove va a caccia della conferma dopo il titolo dello scorso anno. Lo spagnolo, n°2 del seeding, ha superato agevolmente Denis Shapovalov (27 del tabellone) con un netto 6-2, 6-4 in un'ora e 24' di gioco. Avanti anche la terza testa di serie, Taylor Fritz, già campione in California, che ha faticato e non poco per regolare il cileno Tabilo. Gli Usa festeggiano anche per Ben Shelton (11), che ha battuto in due set il russo Khachanov e si regala così un ottavo tutto stelle e strisce con Brandon Nakashima.