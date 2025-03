L'Italia si aggrappa all'orgoglio di Jasmine Paolini, ultima azzurra rimasta in tabellone a Indian Wells: la n°6 del mondo batte dopo una lotta furibonda di due ore e mezza la romena Jaqueline Cristian e vola agli ottavi. Niente da fare per Bronzetti, dominata da Sabalenka che si impone 6-1, 6-2. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Altra vittoria di carattere e orgoglio per Jasmine Paolini, che vola agli ottavi di Indian Wells per il secondo anno di fila dopo una soffertissima vittoria sulla romena Jaqueline Cristian, n°79 del mondo. La testa di serie numero 6 si impone 6-4, 3-6, 6-4 in due ore e mezza di gioco, facendo il paio con il successo all'esordio sulla 17enne Jovic. Sul campo più importante dell’Indian Wells Tennis Garden, la toscana parte forte: subito avanti di un doppio break, chiude 6-4 il primo set, pur con qualche brivido di troppo. Il secondo parziale si gioca maggiormente sul servizio: l'unico break nel 2° game è quello decisivo, che consegna a Cristian la possibilità di allungare il match. Paolini ne risente, cede due volte la battuta all'inizio del 3° set, ma recupera sempre. Sul 4-4 vince un game fiume (23 punti!), annulla due palle break e al primo match-point, da vera campionessa, chiude i conti. Jasmine vince così il secondo match consecutivo per la prima volta da Melbourne: agli ottavi se la vedrà con la russa Liudmila Samsonova, 12^ testa di serie del seeding , che guida negli scontri diretti per 2-0.

Sabalenka-Bronzetti 6-1, 6-2

Non c'è stata storia per l'altra azzurra rimasta in tabellone: Lucia Bronzetti esce di scena al 3° turno, dominata da una travolgente Aryna Sabalenka. La n°2 del mondo si impone 6-1, 6-2 in appena 74' di gioco, in un match senza storia, vincendo il terzo incontro su tre con l'allieva di Francesco Piccari. Per Bronzetti, 62 del ranking, una campagna californiana comunque soddisfacente, dove ha eguagliato il suo miglior risultato di sempre nel 1000 di Indian Wells. Sabalenka troverà agli ottavi la lucky loser britannica Kartal, con possibile incrocio con Paolini ai quarti di finale.