Venus Williams non intende fermarsi. A 45 anni, l'americana ha ricevuto una wild card per partecipare agli Australian Open, il primo slam della stagione 2026 di tennis che inizierà il prossimo 18 gennaio. Williams torna così a giocare il torneo australiano, in cui ha raggiunto due volte la finale (nel 2003 e nel 2017). "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di giocare durante l'estate australiana", ha detto Williams. "Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me". Per la 45enne americana si tratta della prima apparizione agli Australian Open dal 2021.