La 45enne Venus Williams giocherà gli Australian Open grazie a una wild card. L'americana, che in quel di Melbourne vanta due finali, diventa così la tennista più anziana a partecipare al primo slam della stagione di tennis
Venus Williams non intende fermarsi. A 45 anni, l'americana ha ricevuto una wild card per partecipare agli Australian Open, il primo slam della stagione 2026 di tennis che inizierà il prossimo 18 gennaio. Williams torna così a giocare il torneo australiano, in cui ha raggiunto due volte la finale (nel 2003 e nel 2017). "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di giocare durante l'estate australiana", ha detto Williams. "Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me". Per la 45enne americana si tratta della prima apparizione agli Australian Open dal 2021.
Stabilito un record
Con la wild card ricevuta e la sua partecipazione a 45 anni agli Australian Open, Venus Williams inizierà il 2026 battendo subito un record: diventerà infatti la tennista più anziana a partecipare al primo slam della stagione. Superata infatti la giapponese Kimiko Date, che nel 2015 giocò gli Australian Open a 44 anni. Prima di fare tappa a Melbourne, la cinque volte campionessa di Wimbledon sarà protagonista del Wta 250 di Auckland (5-11 gennaio).