Berrettini: "Cinà? Pronto a dargli una mano"

"Miami ti porta tanta energia"

Da Miami a Miami. Un anno dopo Matteo Berrettini è tornato in Florida, lì dove nel 2024 giocò la prima partita Atp dopo il lungo stop per infortunio. Era n. 142 al mondo, oggi è di nuovo top 30. "Era un momento complesso perché c'erano tanti punti interrogativi, non sapevo dove sarei potuto arrivare - ha raccontato Berrettini - Partita dopo partita ho ricostruito tutto, il godermi le partite e cercare di migliorare. Sono sulla buona strada per fare buone cose. Ho perso qualche chilo di muscolo nella parte superiore per essere più mobile e reattivo negli spostamenti laterali. Mi sento bene fisicamente e sono felice". Per il romano, n. 29 del seeding in Florida, c'è un tabù da sfatare visto che a Miami non ha mai vinto un match: "Storicamente non è stato per me un torneo di successo, ma spero di cambiare la tradizione quest'anno - ha proseguito - Lo swing americano è importante: è una trasferta lunga, le condizioni cambiano tanto e in America si respira un'atmosfera particolare. Miami è un torneo storico, questa città ti porta tanta energia e si sente il calore della gente".