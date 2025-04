Non solo Madrid. Il blackout che ha colpito la Spagna ha avuto forti ripercussioni anche in Portogallo, dove è in corso l'Atp 175 di Estoril. Gli organizzatori hanno deciso di proseguire il programma di giornata, ma lo hanno fatto a porte chiuse per motivi di sicurezza. Guarda il video dall'account X del torneo

BLACKOUT IN SPAGNA: CANCELLATO IL PROGRAMMA DI OGGI