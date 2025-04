Blackout in Spagna: interrotti i match a Madrid

La Spagna bloccata da un maxi blackout. È ciò che è accaduto attorno alle ore 12.30, con un problema alla fornitura elettrica che ha colpito anche il Portogallo e parte della Francia. Inevitabili le ripercussioni su tutte le attività, anche al Masters 1000 di Madrid. Una situazione che ha causato un "buio tecnologico", senza riprese televisive a disposizione e senza la possibilità di utilizzare l'occhio di falco. In quel momento erano in corso due match: Arnaldi-Dzumhur e Dimitrov-Fearnley. Il primo, in corso sul Campo 4, si è concluso regolarmente, ma con il giudice di sedia Lahyani che non ha potuto utilizzare la tecnologia per le chiamate. È stata interrotta, invece, la sfida tra Dimitrov e Fearnley che si stava svolgendo sul Manolo Santana Stadium. La spidercam, infatti, è rimasta bloccata sopra il campo e i giocatori hanno fatto rientro negli spogliatoi. Una situazione in divenire visto che i match sono attualmente fermi e riprenderanno non prima delle 14. Come spiegato da Red Electrica, fornitore dell'elettricità in Spagna, "sono stati attivati i piani per il ripristino della fornitura elettrica" e "si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse alla loro risoluzione".

