Nasce la Sinner Foundation: aiuterà i giovani

La Jannik Sinner Foundation è realtà. Il numero 1 al mondo ha lanciato ufficialmente la sua fondazione, un'organizzazione no profit che si impegna a sostenere e ispirare le nuove generazioni attraverso l'educazione e lo sport. Il focus è proprio sui giovani. "Sosteniamo lo sviluppo, ogni bambino dovrebbe avere la possibilità di praticare sport" è lo slogan scelto dalla Fondazione. "L'idea alla base è molto semplice: voglio restituire qualcosa - spiega Jannik Sinner - I bambini sono il nostro futuro e tutto ciò che facciamo nella fondazione è finalizzato ad aiutarli. Ci concentreremo su due aree principali: lo sviluppo sportivo e l'educazione dei bambini. È sempre stato qualcosa a cui ho aspirato: cercare di aiutare, soprattutto i più piccoli, perché per me i bambini sono il nostro futuro. Spero di riuscire a indicare loro qualche piccolo percorso o strada in cui possano sentirsi a proprio agio, e che possano così realizzare i loro sogni. Con questa fondazione, vorremmo offrire ai più giovani una grande opportunità, nella speranza che possano davvero raggiungere i loro obiettivi".