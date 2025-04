Zverev ko agli ottavi: Cerundolo vince in 2 set

Alla Caja Magica esce di scena il n. 1 del seeding, battuto da Cerundolo dopo sette vittorie consecutive. Ai quarti anche Mensik. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma dopo sette successi consecutivi la striscia vincente di Alexander Zverev. Il tedesco è fuori dal Masters 1000 di Madrid, battuto negli ottavi di finale dall'argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 31 minuti di gioco. La terza vittoria del sudamericano in altrettanti confronti con il tedesco, in una partita indirizzata dal passaggio a vuoto accusato da Zverev tra il finale del primo set (in cui ha perso il servizio dopo che nei precedenti turni di battuta aveva concesso solo due punti) e l'inizio del secondo parziale con il break in apertura. Cerundolo ha approfittato delle sbavature del tedesco, ma ha avuto anche l'aiuto del servizio con l'81% di punti vinti con la prima e una sola palla break concessa ed annullata. L'argentino attende ai quarti il ceco Jakub Mensik che ha eliminato in meno di un'ora il kazako Bublik, centrando così l'ottava vittoria consecutiva a livello Masters 1000.