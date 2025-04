Djokovic salta Roma: forfait per il Foro Italico

Gli Internazionali d'Italia perdono uno dei protagonisti a una settimana dal via: è Novak Djokovic. Il serbo, sei volte campione a Roma (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 e 2022), ha dato forfait per il Masters 1000 del Foro Italico, in programma dal 7 al 18 maggio. Un'assenza dopo 16 partecipazioni consecutive in un torneo che lo ha sempre visto protagonista, con 68 vittorie su 80 partite disputate. Djokovic è reduce da tre sconfitte consecutive (l'ultima con Arnaldi al Masters 1000 di Madrid) e quest'anno non ha ancora vinto un match sulla terra rossa. Adesso la scelta di rinunciare agli Internazionali d'Italia, con l'obiettivo che inevitabilmente si sposta sul Roland Garros. "Voglio essere al meglio per Parigi" aveva dichiarato l'ex n. 1 al mondo prima del torneo di Madrid. Oltre a Djokovic, non sarà presente quest'anno a Roma anche Alejandro Tabilo, colui che prima eliminò Nole a sorpresa all'esordio e poi raggiunse le semifinali. Al loro posto entrano in tabellone l'ungherese Fabian Marozsan e l'australiano Chris O'Connell.