Berrettini parla delle sue condizioni dopo il ritiro a Madrid contro Draper per un problema all'addome: "Ho voluto provare a giocare, ma il ritiro è perché il gioco non valeva la candela. Farò di tutto per recuperare per Roma". Gli Internazionali d'Italia (che non gioca dal 2021) sono uno dei grandi obiettivi stagionali di Matteo insieme a Wimbledon

Un set alla pari, poi il ritiro. Si è concluso così il Masters 1000 di Madrid per Matteo Berrettini, fermato ancora una volta da un problema all'addome. Un fastidio al muscolo obliquo che aveva già accusato sabato, al debutto alla Caja Magica contro Marcos Giros, e che si è ripresentato nella sfida con Jack Draper. Berrettini ha deciso di scendere in campo e provarci, ha giocato un buon primo set (perso soltanto al tiebreak dopo aver annullato in precedenza 4 set point), ma poi ha preferito ritirarsi, senza forzare ulteriormente. Una scelta precauzionale e conservativa per non pregiudicare il prosieguo dell'annata e i due obiettivi stagionali: gli Internazionali d'Italia e Wimbledon.

Le parole di Berrettini Una decisione confermata dallo stesso Berrettini che ha chiarito i motivi del ritiro e fornito aggiornamenti sulle sue condizioni con una nota: "Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell'altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po' la zona dell'addome, che era molto carica e contratta. Ma il ritiro è avvenuto perché il gioco non valeva la candela, c'era un rischio grosso di farsi male. L'ultima cosa che vogliamo è infortunarsi agli addominali durante la stagione. E soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100%. E questo oggi non c'era, soprattutto nella seconda parte, quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma. Mi dispiace perché tengo molto a questo torneo, anche oggi stavo giocando bene nonostante tutto. Il prossimo anno ci riproveremo". Leggi anche Il racconto di Berrettini-Draper