Il giocatore australiano, secondo quanto riportato dall'ITIA, ha accettato il periodo di sospensione previsto ai sensi del Programma Antidoping del Tennis. Essendo conteggiato nella squalifica il periodo di sospensione provvisoria volontaria (dallo scorso dicembre), Purcell tornerà in campo nel giugno 2026. Specialista del doppio, ha vinto Wimbledon nel 2022 e gli US Open nel 2024

Max Purcell, tennista australiano specialista del doppio, ha accettato una sospensione di 18 mesi, ai sensi del Programma antidoping del tennis (TADP), proposta dall'ITIA (International Tennis Integrity Agency). La stessa agenzia lo ha confermato nella giornata di martedì 29 aprile. La notifica della violazione era arrivata lo scorso dicembre e subito il 27enne aveva deciso di sottoporsi a un periodo di sospensione volontaria dal circuito. Questo periodo viene compreso nella pena definitiva di 18 mesi, così che il giocatore possa tornare in campo l'11 giugno 2026.

Il motivo della sospensione

Purcell ha ammesso le violazioni nel corso dell'indagine dell'ITIA. La piena collaborazione del giocatore e la condivisione delle informazioni hanno permesso una riduzione del 25% della sanzione. Il giocatore perderà i risultati e i premi in denaro dalla data della prima violazione (16 dicembre 2023) al primo successivo campione negativo, fornito il 3 febbraio 2024. Purcell, che nel settembre 2024 ha raggiunto l'ottavo post nel ranking mondiale di doppio grazie anche ai successi a Wimbledon nel 2022 e agli US Open nello stesso anno, ha ammesso di aver violato l'Articolo 2.2 del TADP (uso di un Metodo Proibito) ricevendo infusioni endovenose di vitamine oltre 500 ml tra il 16 e il 20 dicembre 2023. Il limite previsto dal Codice Mondiale Antidoping e dal TADP è di 100 ml in un periodo di 12 ore.