Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari

Ancora una giornata super al Madrid Open, dove si giocano i quarti di finale del torneo maschile. Due gli azzurri protagonisti: Arnaldi affronterà la testa di serie n. 5 Jack Draper, mentre Musetti se la vedrà contro il lucky loser Gabriel Diallo. In programma anche le semifinali del Wta 1000. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Madrid Open entra nelle fasi decisive. Giovedì super oggi, con tutti i quarti di finale del torneo maschile e le semifinali del femminile da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno ben due gli azzurri protagonisti che cercheranno di conquistare l'accesso in semifinale. Si parte con Matteo Arnaldi. Il sanremese se la vedrà contro Jack Draper, numero 5 del tabellone e reduce dalla netta vittoria contro Tommy Paul in due set. Quella di oggi sarà la prima sfida tra i due, non essendoci precedenti a livello Atp. Non prima delle 20, invece, toccherà a Lorenzo Musetti. Dopo aver battuto Tsitsipas e dominato contro De Minaur, il carrarino (che da lunedì entrerà ufficialmente in top 10) se la vedrà contro il lucky loser Gabriel Diallo, reduce dalla vittoria in rimonta in tre set contro Grigor Dimitrov. Nella parte alta del tabellone, orfana del n°1 Zverev, si affrontano invece Cerundolo-Mensik e Medvedev-Ruud. In campo oggi anche le semifinali femminili, che decideranno le finaliste di sabato: Gauff affronta Swiatek, mentre Sabalenka se la vedrà contro Svitolina.