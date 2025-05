Sabalenka trionfa a Madrid! Gauff ko in due set

La bielorussa ha battuto la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-3, 7-6 conquistando il suo ventesimo titolo in carriera. Grazie a questo successo, Sabalenka supererà quota 11.000 punti in classifica nel ranking Wta

Aryna Sabalenka vince il Wta 1000 di Madrid. La n. 1 del mondo ha battuto la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-3, 7-6 dopo un'ora e 39 minuti di gioco. La bielorussa conquista così il suo terzo titolo stagionale (il ventesimo della carriera) e diventa la seconda giocatrice a vincere per tre volte il 1000 di Madrid dopo Petra Kvitová. Per Sabalenka si tratta del nono trofeo di categoria '1000' e grazie a questo successo supererà quota 11.000 punti in classifica.