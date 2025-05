Ruud-Draper, la finale LIVE alle 18.30 su Sky

Alla Caja Magica si chiude il Masters 1000 di Madrid con la finale tra Casper Ruud e Jack Draper. Tra i due sarà una sfida inedita, non essendoci precedenti a livello Atp. Il match è in programma dalle 18.30, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Il Masters 1000 di Madrid si chiude con la finale tra Casper Ruud e Jack Draper. Il norvegese (che farà il suo ritorno in top 10 dalla prossima settimana) è reduce dal successo in semifinale contro Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4, 7-5. L'inglese (che a partire da lunedì entrerà in top 5 per la prima volta in carriera) viene dalla convincente vittoria contro l'azzurro Lorenzo Musetti 6-3, 7-6. La sfida sarà inedita: i due giocatori, infatti, non si sono mai incrociati a livello Atp.