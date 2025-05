Ruud conquista Madrid: Draper battuto in 3 set

Primo trionfo in un Masters 1000 per Casper Ruud che batte Jack Draper con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-4 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Il trionfo più importante in carriera per il norvegese, al 125° match vinto sulla terra rossa dal 2020 a oggi

Casper Ruud è il nuovo campione del Masters 1000 di Madrid. Dopo sei finali perse in grandi eventi (Slam, Masters 1000 e Atp Finals), il norvegese spezza il tabù e lo fa sulla terra della Caja Magica, grazie alla vittoria in finale su Jack Draper: 7-5, 3-6, 6-4 il punteggio finale in 2 ore e 29 minuti di gioco. La vittoria più importante in carriera per Ruud, il più continuo in una finale lottata ed equilibrata (99 punti a testa) in cui hanno pesato i passaggi a vuoto di Draper, meno brillante rispetto alle ultime uscite.