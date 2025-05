Internazionali LIVE: alle 11 Passaro-Dimitrov

E' tempo dei 'big' a Roma, dove si gioca il 2° turno del torneo maschile. Si apre alle 11 con Passaro-Dimitrov, poi Musetti-Virtanen e Darderi-Draper. In campo anche Alcaraz, Zverev, Medvedev e Tsitsipas. Tra le donne esordio per Sabalenka e per le campionesse di doppio Errani/Paolini. Gli Internazionali sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

